(ANSA) - TORINO, 02 GIU - Un uomo di 51 anni ha ustioni sul 30% del corpo a causa di un incidente domestico avvenuto nel corso di una grigliata alla periferia di Piobesi, nel Torinese. È accaduto all'ora di pranzo e sul posto è accorso il 118 di Azienda zero, per trasportarlo poi con l'elicottero del servizio regionale all'ospedale Cto di Torino in codice rosso. (ANSA).
Incidente durante grigliata nel Torinese, ha ustioni sul 30% del corpo
Si tratta di un uomo di 51 anni, a Piobesi, portato al Cto in codice rosso
2 giugno 2026 • 11:56