(ANSA) - AVIANO, 30 APR - Si è svolta oggi l'esercitazione "Mare 2026" (Major Accident Response Exercise) presso il Comando aeroporto di Aviano (Pordenone), con l'obiettivo di testare la risposta a emergenze complesse. L'attività, organizzata assieme al 31st Fighter Wing americano, ha coinvolto personale dell'aeronautica militare e della United States Air Force, insieme a Prefettura e Questura di Pordenone, vigili del fuoco, forze dell'ordine, Protezione civile e Sores Fvg. Lo scenario simulato ha previsto un incidente aereo con un Lockheed C-130 Hercules che, nella ricostruzione, si è schiantato contro un edificio all'interno della Base, causando feriti tra equipaggio e personale. L'esercitazione ha consentito di verificare l'efficacia delle procedure di coordinamento tra componenti militari e civili, rafforzando l'interoperabilità e la capacità di intervento congiunto nel rispetto delle normative vigenti. (ANSA).