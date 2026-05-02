(ANSA) - LUCCA, 02 MAG - Proseguono dalla notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Secondo la Regione Toscana "è attualmente bonificato per circa il 40%, con presenza di fiamme attive in alcune porzioni del perimetro". Il sistema Antincendi Boschivi ha individuato due punti critici, sui quali è prioritario intervenire prima del previsto cambio delle condizioni del vento atteso a metà giornata. Secondo le previsioni meteo, "la rotazione dei venti da ovest-nord-ovest potrebbe determinare nuove difficoltà nelle operazioni e favorire riattivazioni del fuoco, rendendo ancora più urgente la completa messa in sicurezza delle aree attive". Al momento le squadre impegnate nelle attività di contenimento e bonifica sono circa 40, composte da operai dei Comuni e operatori del volontariato toscano. A supporto delle squadre a terra, sei mezzi aerei nazionali affiancati da un elicottero della flotta regionale. C'è un altro incendio in corso a Massarosa (Lucca) dove operano un elicottero e sei squadre regionali. (ANSA).