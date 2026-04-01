(v. 'Incendio in hotel a Verona, 200 persone ...'delle 00,22) - VERONA, 01 APR - Sono 124 le persone, fra turisti, studenti e lavoratori che sono state evacuate dalle camere dell'Hotel Maxim di Verona, dove nella serata di ieri si è sviluppato un incendio nella zona esterna, L'albergo ospitava circa 300 persone, ma due classi di una scuola di Udine e altri turisti hanno deciso in autonomia di rientrare nei luoghi di residenza. Si è registrato solo un lieve intossicato, un dipendente della reception, curato al Policlinico di Verona. Il sindaco Damiano Tommasi per far fronte in modo rapido all'emergenza ha dato l'autorizzazione al trasferimento di tutte le persone evacuate alla Gran Guardia. "Ho seguito personalmente le operazioni dall'Hotel Maxim - ha detto l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi - fino al momento in cui tutti hanno potuto disporre di brande e coperte. La macchina organizzativa di Comune e Protezione Civile ha fornito assistenza agli sfollati dell'hotel Maxim con efficienza e tempestività. Grazie all'intervento di Suem 118, Atv ed Esercito sono stati assicurati i servizi essenziali e consentito a tutti di trascorrere la notte in sicurezza. Essenziale come sempre la presenza dei volontari". Molti studenti erano scesi dall'albergo in maglietta e pantaloncini corti e con l'aiuto del personale delle Volanti e gli agenti della Locale sono riusciti a recuperare valigie e effetti personali. Due autobus messi subito a disposizione da Atv con a bordo 124 evacuati, scortati dalla Polizia locale, hanno permesso il trasferimento alla Gran Guardia. Nella notte alcuni genitori dalla Svizzera sono venuti a prendere delle studentesse, mentre questa mattina verrà deciso l'eventuale rientro in hotel dopo l'inagibilità dichiarata dal Vigili del Fuoco per il denso fumo in tutta la struttura.