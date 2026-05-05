(ANSA) - TREVISO, 05 MAG - Una donna di 81 anni è deceduta questa mattina a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Cessalto (Treviso). Il marito 85enne, benché intossicato, è riuscito a mettersi in salvo ed è fuori pericolo. Secondo quanto si è appreso, la vittima era affetta da una patologia che ne limitava la mobilità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Suem e carabinieri. Le cause dell'evento non sono ancora state accertate ma si ritiene possano essere collegate alle esalazioni di una stufa a legna. (ANSA).