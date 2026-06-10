(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - Un incendio è scoppiato la tarda notte nel campo rom di Scampia: le fiamme hanno interessato un'area di circa 100 mq e sono state evacuate 60 persone. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi appena avuta la notizia. Alla riunione hanno partecipato l'assessore alle politiche sociali e al welfare Chiara Marciani, la protezione civile comunale, la dirigente della protezione civile regionale, Claudia Campobasso, la Soru, i rappresentanti dei Vigili del Fuoco di Napoli, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza del 118. L'incendio ha interessato un'area di circa 100 mq ed ha comportato la necessità di evacuare circa 60 persone, tra le quali alcune in condizione di particolare vulnerabilità. Sono intervenute sul posto unità dei VVF, della Polizia locale, dell'UPG della Questura, della Protezione civile, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la messa in sicurezza dei luoghi e per il primo soccorso alla popolazione rom. La polizia locale e quella provinciale hanno valutato le condizioni di visibilità della SP1 e della SP500 che, allo stato, non richiedono la chiusura al traffico veicolare. L'incendio è stato prontamente circoscritto grazie al tempestivo Intervento dei vigili del fuoco e sono in atto le operazioni di spegnimento, cui seguirà lo smassamento del materiale combusto. Sul posto è stato portato anche un Carro Aria (noto anche come carro bombole) che è un mezzo logistico fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegato negli interventi più complessi per ricaricare sul posto le bombole ad aria respirabile necessarie agli operatori. Sono in atto le operazioni per attrezzare un'area di accoglienza, distante dal rogo, per ospitare temporaneamente i nuclei che hanno dovuto lasciare le baracche del campo rom di Scampia. (ANSA).