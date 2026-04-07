(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Situazione ormai sotto controllo per l'incendio nei boschi di Alto Reno Terme (Bologna), resta lo stato di attenzione in attesa di un aumento del vento. "Un ringraziamento ai Vigili del fuoco che da ormai 48 ore sono al lavoro", dice il presidente della Regione, Michele de Pascale, "l'Agenzia regionale di Protezione civile sta operando in stretto contatto con loro, garantendo supporto logistico e massima disponibilità". Il vasto rogo, spiega la Regione, è ormai in via di risoluzione, dopo aver coinvolto un'area di oltre 50 ettari in località Biagioni. Attualmente non sono in corso operazioni attive di spegnimento, ma resta lo stato di attenzione, in attesa dell'aumento della ventilazione previsto, che potrebbe riattivare eventuali focolai residui. "Siamo vicini a chi abita nella zona colpita e ha subito disagi legati all'incendio e al fumo, che hanno causato anche interruzioni nella fornitura di energia elettrica - prosegue il presidente - Ma grazie all'intervento coordinato dei Vigili del fuoco e di tutte le forze dell'ordine, non si sono verificati danni a persone e beni". (ANSA).