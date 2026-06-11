(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Un incendio è stato appiccato lungo la strada e davanti a una moschea a Cagliari. Qualcuno ha dato fuoco, forse usando del liquido infiammabile, alla fioriere di plastica posizionate davanti a portoni di negozi e abitazioni in via del Collegio, tra queste anche il portone della moschea. Le fiamme hanno avvolto le fioriere, annerendo le facciate dei palazzi e quella dove si trova la porta d'ingresso del luogo di culto. Alcuni residenti della zona si sono accorti delle fiamme e sono corsi in strada a spegnere l'incendio prima ancora dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Stampace che hanno avviato le indagini. Al momento i vigili del fuoco e i carabinieri non sono riusciti a stabilire il punto esatto in cui è stato appiccato il rogo. Ma non si esclude che l'incendio sia stato indirizzato volutamente alla moschea, anche se le indagini sono ancora in corso. I carabinieri adesso stanno verificando l'eventuale presenza di telecamere nella zona che potrebbero aver ripreso le fasi dell'incendio. (ANSA).