(ANSA) - TRIESTE, 12 GIU - Ha preso il via oggi nella sede dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) il Programma Falcone-Borsellino per l'Europa centrale e sud-orientale, un'iniziativa del coordinamento della diplomazia giuridica promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il progetto, che mira a esportare il modello di eccellenza italiano al contrasto alla criminalità organizzata, è sviluppato in ambito InCE per rafforzare le capacità delle istituzioni della giustizia e della sicurezza attraverso il trasferimento di competenze specialistiche, lo scambio di buone pratiche e il sostegno alla cooperazione operativa nel contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e alle nuove minacce alla sicurezza. Il Segretario Generale dell'InCE, Franco Dal Mas, ha inquadrato l'iniziativa nel più ampio contesto della cooperazione regionale e del processo di integrazione europea, ha evidenziato il ruolo dell'InCE quale piattaforma di dialogo e collaborazione tra Stati membri dell'Ue, Paesi candidati e partner della regione. L'incontro ha riunito rappresentanti di ministeri della Giustizia e dell'Interno, Procure, autorità anticorruzione e forze di polizia di Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Ucraina (ANSA).