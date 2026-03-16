(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il film Disney-Pixax Jumpers - Un salto tra gli animali resta in vetta al box office del weekend - secondo i dati diffusi da Cinetel - incassando 1.518.306 euro con 201.587 spettatori. Il film ha registrato una media di 2.702 euro per sala, portando così il proprio totale a 3.430.860 euro. Nel complesso il fine settimana del 12-15 marzo va in archivio con 6.458.134 euro e 877.269 spettatori: il dato segna -5% rispetto alla settimana scorsa, ma rivela un andamento migliore rispetto allo stesso fine settimana del 2025, quando il mercato si era fermato su livelli inferiori del 10%. Al secondo posto il film di e con Fabio De Luigi con Virginia Raffaele, un Bel Giorno, che ha raccolto 1.266.412 euro e 170.458 spettatori, con una flessione del 23%. Il film ottiene una media di 2.150 euro e sale a un totale di 3.260.046 euro, In terza piazza debutta Rocco Papaleo con Il Bene Comune, che registra il miglior risultato tra le nuove uscite, a quattro giorni dal debutto in sala e con un ricco cast al femminile: il film ha debuttato con 637.660 euro e 92.470 spettatori, per una media di 1.771 euro. Tra le novità del fine settimana si segnala anche il quarto posto di Reminders of Him - La Parte Migliore di Te, distribuito da Universal, che esordisce con 503.646 euro e 64.079 spettatori, con una media di 1.646 euro. L'adattamento del romanzo di Colleen Hoover si rivolge a un pubblico prevalentemente femminile e ottiene un avvio discreto, pur senza sfondare. Fra i titoli già in corsa, il quinto posto va a Scream 7 di Eagle Pictures, con 336.222 euro, 39.162 spettatori, con un calo del 47%, una media di 1.508 euro e un totale di 2.971.598 euro. Sesto è Hamnet - Nel nome del figlio di Universal, che continua a distinguersi per tenuta e che ora potrebbe beneficiare dell'effetto Oscar a Jesse Buckley come migliore attrice protagonista: 270.750 euro, 36.547 spettatori, con una flessione limitata al 7%, una media di 943 euro e un totale 3.508.934 euro. Settimo posto per Cime tempestose di Warner Bros. Italia, con 267.825 euro, 32.731 spettatori, un calo del 48%, una media di 1.050 euro e un totale che ha superato ieri in Italia gli 11 milioni di euro (226 milioni di dollari l'incasso nel mondo, il film è costato 80 milioni di dollari). Ottavo Rental Family - Nelle vite degli altri di Walt Disney, che incassa 209.683 euro con 28.051 spettatori, in calo del 23%, con media di 1.028 euro e un totale di 1.923.592 euro. Nona posizione invece per Keeper - L'eletta, distribuito da Be Water/Medusa, che apre con 203.361 euro e 26.031 spettatori, per una media di 823 euro. Chiude la top ten Nouvelle Vague di Lucky Red/Bim, con 121.681 euro, 17.346 spettatori, con una flessione del 24%, media di 1.067 euro e un totale di 339.946 euro. (ANSA).