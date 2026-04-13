(ANSA) - ROMA, 13 APR - Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic con protagonista l'idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, si conferma in vetta agli incassi del box office del weekend con 2.674.979 euro, che portano il totale in due settimane a oltre 10 milioni (10.859.085). Stabile al secondo posto anche The Drama - Un segreto è per sempre, dark comedy di Kristoffer Borgli che, forte di una coppia di star come Zendaya e Robert Pattinson, alla seconda settimana di programmazione ha incassato 1.167.962 euro, per un totale di 3.244.228 euro. Guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa, occupando il terzo gradino del podio l'italiano Che dio perdona a tutti, la novità firmata da Pif che incassa 428.735 (1.178.433 euro in quindici giorni). Scivola di una posizione, ed è quarto, L'ultima missione: Project Hail Mary con un incasso di 419.780 euro, arrivando ad un totale di 4.289.060 euro in quattro settimane. Seguono due new entry: lo speciale BTS World Tour 'ARIRANG' Live Viewing, l'evento cinematografico che ha portato in diretta nei cinema di tutto il mondo due concerti della band fenomeno coreana, con 282.443 euro in due giorni, e, in sesta piazza, Finché morte non ci separi 2, Sequel della dark comedy horror iniziata nel 2019. che in quattro giorni ottiene 279.275 euro. Cena di classe, la commedia corale di Francesco Mandelli, scende dalla quinta alla settima posizione con 259.644 euro (1.680.885 in tre settimane). Perde due posizioni anche Lo straniero, ottavo, che incassa 152.089 euro (344.819 in quindici giorni). Chiudono la top ten due new entry: la commedia nera spagnola A cena con il dittatore, ambientata nella Spagna del 1939 all'indomani della Guerra Civile, con 82.675 euro, e La salita di e con Massimiliano Gallo per raccontare una Napoli senza pistola in mano, con 79.578 euro. In totale il box office incassa 6.621.817, in calo del 25% rispetto a una settimana fa (8.866.574), ma in crescita del 10% rispetto ai 6.019.570 della stessa settimana del 2025. (ANSA).