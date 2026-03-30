(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La commedia fantascientifica L'ultima missione: Project Hail Mary di Christopher Miller e Phil Lord con Ryan Gosling si conferma in vetta agli incassi Cinetel nel weekend dal 26 al 29 marzo con 1.016.838 euro con un calo di solo il 19% rispetto a 7 giorni fa e un totale in due settimane di 2.749.358 euro. Debutta al secondo posto la commedia corale di Francesco Mandelli Cena di Classe con 677.755 euro in quattro giorni. Scende di una posizione, dalla seconda alla terza il film di animazione Jumpers - Un salto tra gli animali di Daniel Chong con 374.938 euro e in quattro settimane 4.876.227 euro. Si conferma quarta la nuova prova da regista e protagonista di Rocco Papaleo, Il bene comune con 293.065 euro nel fine settimana e 1.604.008 euro in tre settimane. Debutta quinta l'esplorazione di diversi tipi di amore raccontata da un altro film italiano corale, Il dio dell'amore di Francesco Lagi con 293.065 euro in quattro giorni. Scende dal terzo al sesto posto Un bel giorno di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele con 251.125 euro e un totale di 4.303.574 euro in quattro settimane. Cala di una posizione, dalla sesta alla settima Mi batte il corazon di Francesco Prisco, con Peppe Iodice, con 234.136 euro nel fine settimana; la commedia tuttavia, presente in sole 94 sale, registra la media più alta per schermo di tutta la top ten, con 2.491 euro, arrivando a un totale di 674.738 euro in due settimane. Scivola dalla quinta all'ottava posizione Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, con 230.959 euro nel weekend e complessivamente 785.403 euro in due settimane. Debutta al nono posto l'horror Ti uccideranno (They will Will You) di Kirill Sokolov con 175.818 euro in quattro giorni. Chiude decimo (due scalini in meno rispetto alla scorsa settimana) Hamnet - Nel nome del figlio di Chloe Zhao con 125.523 euro e 4.043.922 in otto settimane. In totale gli incassi del weekend ammontano a 4.922.451 euro e 690.910 spettatori in calo del 18% sullo scorso week end che aveva registrato 5.977.715 euro di incassi e 808.737 spettatori. (ANSA).