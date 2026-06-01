(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il fenomeno Backrooms, il thriller del 20enne Kane Parsons (che ha adattato la sua omonima webseries) con protagonisti Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend, con 1.526.893 euro in cinque giorni (1.787.695 euro comprese le anteprime)per un'uscita su 331 schermi ( con la media sala più alta della top ten, 4.613 euro). Si conferma al secondo posto Michael di Antoine Fuqua, Il biopic su Michael Jackson, che nel fine settimana guadagna 576.975 euro. L'incasso complessivo è di 23.995.311 euro in 6 settimane. Sale dal quarto al terzo posto (una tendenza a risalire la classifica, che il film sta mostrando anche negli Usa) l'horror Obsession di Curry Barker, con 568.117 euro nel weekend e un totale di 2.476.074 in due settimane. New entry al quarto posto Kill Bill: The Whole Bloody Affair, il cult di Quentin Tarantino che torna a 23 anni dal debutto nei cinema in una versione senza tagli e con molte scene inedite: una chicca che ha conquistato in quattro giorni 532.389 euro, per un'uscita in 271 sale. Scende dalla prima alla quinta posizione Mandalorian and Grogu, nuovo capitolo della saga di Star Wars diretto da Jon Favreau. Il film incassa 526.208 euro (con un calo del 60% rispetto all'esordio), per un totale di 2.522.580 in due settimane. In discesa, dal terzo al sesto posto anche Il diavolo veste Prada 2 di David Frankel con 348.848 euro nel fine settimana per un totale in cinque settimane di 31.270.391 euro. Perde due posizioni, dalla quinta alla settima, Amarga Navidad di Pedro Almodovar: l'incasso è di 222.546 euro per un totale di 712.621 euro in due settimane. Nelle tre posizioni più basse della top ten altre new entry: è ottava la dramedy con un tocco noir Tuner L'accordatore di Daniel Roher con Leo Woodall e Dustin Hoffman che ottiene 139.107 euro in quattro giorni con un'uscita in 219 sale. Nona la romantic comedy Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, con Lino Guanciale, Andrea Delogu, Ilenia Pastorelli e Claudio Colica, con 100.090 euro in quattro giorni per un debutto in 274 sale. Decimo il docufilm/concert movie King Marracash di Pippo Mezzapesa con 68.649 euro incassati in 7 giorni (l'uscita è stata in 70 sale) per un totale di 996.718 euro con le anteprime. Il box office del fine settimana ha raggiunto 5.071.007 euro e 616.988 spettatori con un calo del 4% rispetto al fine settimana scorso e del 17,85% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (quando era in vetta alla classifica Lilo & Stitch). (ANSA).