(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Diavolo veste Prada 2, il sequel vent'anni dopo del celebre film con Meryl Streep e Hanne Hataway, resta in cima agli incassi del week-end. Secondo le rilevazioni Cinetel, in due settimane di programmazione ha incassato 24.605.766 di euro, 6.657.152 solo in questo fine settimana. Podio immutato anche al secondo posto con Michael, la pellicola che ripercorre l'ascesa del re del Pop interpretata da suo nipote Jaafar Jackson: in questo fine settimana ha incassato 3.367.121, nelle tre settimane di programmazione 18.089.418. New entry per la terza posizione: c'è Mortal Kombat II, ispirato all'omonima serie di videogiochi, che in cinque giorni di programmazione ha totalizzato 407.136 euro. Da segnalare la risalita in dodicesima posizione di Le città di pianura di Francesco Sossai che ha trionfato ai David di Donatello che in questo fine settimana ha totalizzato 54.432 euro, 1.848.343 nelle 33 settimane di programmazione. Diverse le nuove programmazioni entrate nella classifica Cinetel. Al quinto posto Billie Eilish - Hit me hard and soft il film concerto in 3D diretto e prodotto da James Cameron e dalla stessa artista che dal 7 al 10 maggio ha incassato 300.368 euro. Si piazza all'ottavo posto l'altra novità L'amore sta bene su tutto, la nuova commedia corale di Giampaolo Morelli che indaga le contraddizioni dei sentimenti, che totalizza 120.871 euro in quattro giorni. Ed è al nono posto Antartica - Quasi una fiaba che racconta una missione scientifica: nel fine settimana d'esordio ha incassato 78.287 euro. Completano le altre posizioni Pecore sotto copertura con Hugh Jackman che totalizza 340.111 euro; in sesta piazza tiene Super Mario Galaxy il film ispirato all'omonimo videogioco, che in sei settimane di programmazione ha incassato 14.225.867 euro, di cui 186.577 nel week end. Al settimo posto Illusione di Francesca Archibugi che ha incassato 151.611 euro nel week end. Chiude al decimo posto Yellow letters, il film politico diretto dal regista turco Ilker Catak che in due settimane di programmazione ha totalizzato 161.791 euro, di cui 55.634 euro in questo week-end. Nel totale dal 7 al 10 maggio i cinema italiani hanno incassato 12.218.945 euro per 1.520.273 spettatori, in flessione rispetto al ponte festivo della settimana precedente che aveva registrato 17.574.397 di euro. (ANSA).