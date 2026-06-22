(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sta già macinando record Toy story 5 di Andrew Stanton, che nel weekend di debutto ha incassato globalmente oltre 312 milioni di dollari di cui 160 milioni negli Stati Uniti, battendo tutti gli altri esordi dei precedenti capitoli della saga animata Pixar sulla squadra di giocattoli qui capitanata dalla cowgirl Jessie, Buzz Lightyear e Woody. E' in vetta anche in Italia nella classifica Cinetel con 2.872.401 euro in quattro giorni, per un'uscita su 564 schermi e una media per sale di 5.093 euro. Scende al secondo posto il film di fantascienza Disclosure Day di Steven Spielberg con 829.408 euro (-49% rispetto a sette giorni fa) e un totale in due settimane di 3.251.347 euro. Scende di una posizione ed è terza la commedia horror Scary Movie dei fratelli Wayans che con i 260.646 euro di questo weekend arriva a 3.680.570 in tre settimane. Si conferma al quarto posto l'horror Obsession del cineasta rivelazione Curry Barker: il film che aveva un budget sotto il milione di dollari, ha incassato nel mondo finora oltre 330 milioni di dollari; un successo che ha trovato anche in Italia dove nel week end ha totalizzato 218.226 euro e in sei settimane 4.421.103 euro. Passa dalla terza alla quinta posizione Backrooms, horror d'esordio di un altro nuovo talento, il 20enne Kane Parsons: Il film incassa altri 133.591 euro e arriva a 4.506.689 euro in quattro settimane. Debutta al sesto posto la commedia noir Ricchi... da morire - Delitti in famiglia di John Patton Ford con Glen Powell, che ha ottenuto 115.390 in cinque giorni, e in totale 132.413 euro comprese le anteprime. Si conferma settimo il biopic sul re del pop Michael di Antoine Fuqua che con 78.478 euro nel weekend sale a 25.324.682 euro in nove settimane. Esordisce ottavo l'action thriller Fuze - conto alla rovescia di David Mackenzie, con 70.769 euro in cinque giorni che salgono a 80.046 euro con le anteprime. Anche in nona posizione c'è un debutto, quello della delicata commedia francese Allora balliamo di Amélie Bonnin con 33.701 euro in quattro giorni e in totale 43.774 euro con le anteprime. Chiude la top ten, scendendo dal sesto al decimo posto Masters of the Universe di Travis Knight sulle action figure anni '80: il film con Nicholas Galitzine e Camila Mendes nel week end ha incassato 33.068 euro, arrivando a 868.201 euro in tre settimane. Il botteghino ha registrato in totale nel fine settimana incassi per 5.023.825 euro, con un 16% in più rispetto a sette giorni fa e un +16,56% rispetto al box office dello stesso periodo un anno fa. (ANSA).