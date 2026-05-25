(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Esordio con vittoria come da attese per The Mandalorian and Grogu, nuovo capitolo della saga di Star Wars diretto da Jon Fraveau. L'incasso di 1 milione 321mila euro con una media di 2.541 euro in 520 sale nel weekend e un totale di quasi 1 milione 685mila euro in 5 giorni. Secondo posto in tenuta per Michael, Il biopic su Michael Jackson, che nel fine settimana guadagna quasi 1 milione 114mila euro (-53%) una media di 2.278 euro in 489 cinema. L'incasso complessivo è di 23 milioni 142mila euro in 5 settimane. Al terzo gradino del podio Il diavolo veste Prada 2 che mette in cascina altri 872mila (-69%) con una media di 1.601 euro in 545 cinema. Dal 29 aprile il film di David Frankel ha raggiunto quasi 30 milioni 709mila euro. Quarta piazza per l'horror Obsession, in crescita del 16%, che guadagna altri 704mila euro con la media più alta della top ten - 2.774 euro su 254 schermi - per un totale 1 milione 618mila euro in 15 giorni. Tra i film di Cannes debutta al quinto posto Amarga Navidad di Pedro Almodovar: l'incasso è di quasi 378mila euro con una media di 1.260 euro in 300 cinema. Sesto posto per un altro horror, Passenger, che esordisce con 203mila euro e una media di 983 euro su 207 schermi. Settima posizione per Le città di pianura che incassato quasi 102mila euro (-56%) e una media di 640 euro in 159 sale. Il film di Francesco Sossai, vittorioso ai David di Donatello, ha raggiunto complessivamente quasi 2 milioni 297mila euro dal 25 settembre. Ottavo Pecore sotto copertura che mette via 90mila euro per un totale di 819mila euro in 20 giorni. Nono Guy Ritchie con In the Grey che ha guadagnato 55mila euro nel week end e quasi 369mila complessivamente in 2 settimane. Chiude la top ten il family Hopper il segreto della marmotta: mette via altri 41mila euro nel fine settimana e 186mila in 15 giorni. Il box office del fine settimana ha raggiunto 5.279.692 euro e 670.737 spettatori con un calo del 31% rispetto al fine settimana scorso e del 49% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (quando era in uscita Lilo & Stitch). (ANSA).