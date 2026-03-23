(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il film L'ultima missione: Project Hail Mary subito in vetta agli incassi Cinetel del 19-22 marzo: la pellicola con Ryan Gocling in quattro giorni di programmazione ha guadagnato 1.311.727 euro e 159.495 spettatori. Tiene al secondo posto il film di animazione Jumpers - Un salto tra gli animali che in tre settimane porta a csa 4.369.390 euro (783.895 in questo week end) e 591.832 spettatori. Completa il podio Un bel giorno di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per un incasso totale in tre settimane di 3.966.086 euro (542.613 nel week end) e 547.244 spettatori. Al quarto posto Il bene comune di Rocco Papaleo che in due settimane ha guadagnato 1.214.360 euro e 179.568 spettatori. Effetto Oscar per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn che ha conquistato sei statuette, tra cui quella per il miglior film: è risalito dal 26/mo al settimo posto della classifica Cinetel e in 26 settimane di programmazione è stato visto da 756.307 spetattori e ha incassato 5.474.870 euro, 241.929 solo in questo week end. Ottavo posto (dal sesto) per un altro film premiato Hamnet - nel nome del figlio con Jessie Buckley che ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista, da sette settimane in sala e con un incasso totale di 3.850.660 euro e 539.216 spettatori. Tra le nuove uscite Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli nel cast si piazza al quinto posto con 435.285 euro e 58.279 spettatori in quattro giorni di programmazione; sesto Mi batte il corazon di Francesco Prisco con 338.104 euro e 44.600 spettatori in quattro giorni. L'altra nuova uscita in sala Gli occhi degli altri film di Andrea De Sica con Filippo Timi e Jasmine Trinca si piazza decimo nella classifica Cinetel con 188.466 euro e 26.160 spettatori in quattro giorni. Al nono posto a completare la classifica Reminders of him - la parte migliore di te per un incasso totale di 869.195 euro e 112.925 spettatori in due settimane. In totale gli incassi cinema ammontano a 8.567.360 euro e 1.171.361 spettatori in aumento del 46% sullo scorso week end. (ANSA).