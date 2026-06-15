(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Incassi al cinema nel segno di Steven Spielberg. Il suo nuovo film di fantascienza Disclosure Day - che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari - va subito in vetta anche nei cinema italiani: in cinque giorni di programmazione nelle sale del nostro paese ha incassato quasi due milioni di euro (1.923.635) e 236.406 presenze. Scende dal primo al secondo posto della classifica Cinetel nella settimana dall'8 al 14 giugno, Scary Movie dei fratelli Wayans da due settimane nei nostri cinema: ha messo via altri 688.000 euro, per un totale di 3.192.200. Slitta dalla seconda alla terza posizione anche l'horror Backrooms di Kane Parsons che fino ad ora ha incassato in Italia 4.211.900 euro, di cui 347.660 nel fine settimana. Stabile al quarto posto Obsession di Curry Barker che nel week end ha totalizzato 336.000 euro e in cinque settimane 4.027.500 euro. Chiude la top five il BTS World Tour Arirang In Busan: Live Viewing, tre ore di concerto della celebre boy band sudcoreana che ha incassato 257.000 euro in due giorni nei cinema. A seguire, al sesto posto della classifica Cinetel, c'è Masters of the Universe di Travis Knight sulle action figure anni '80 dei Masters: nel week end ha messo via 184.483 euro. Settimo posto per Michael nelle sale italiane da otto settimane: nel fine settimana ha registrato 160.436 euro, in tutto 25.166.554,31. Si piazza all'ottavo posto Sacro Cuore - Il suo regno non avrà mai fine che nel week end ha messo via 88.910 euro e 623.908 in 16 settimane. Il nono posto vede The Mandalorian and Grogu: in quattro settimane di programmazione nei cinema italiani ha messo via 3.272.832 euro, di cui 64.645 nel week end. A chiudere, al decimo posto Il diavolo veste Prada in sala da sette settimane: ha incassato in tutto 31.833.586 euro, nel week end 60.727. Debutta in undicesima posizione Il prigioniero con Alessandro Borghi, in quattro giorni ha totalizzato 42.380 euro. Il botteghino ha segnato il -28,2% rispetto allo scorso weekend e -11,4% sul 2025. (ANSA).