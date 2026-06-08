(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Inizio con il turbo per il revival di Scary Movie a firma del fratelli Wayans che ha debuttato con quasi 1 milione 893mila euro in quattro giorni con con una media di 5.007 euro in 378 sale, mentre nel mondo è già oltre quota 105.500.000 dollari. Scivola dal primo posto Backrooms, il thriller horror di Kane Parsons, sviluppo di una leggenda 'creepypasta' diventato virale, con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve: l'incasso del weekend è di quasi 792mila euro (-49%) per un totale di 3 milioni 528mila in 15 giorni. La media è di 1.931 euro su 410 schermi. Terza posizione il fanta animation The Amazing Digital Circus: The Last Act, altro fenomeno virale su Youtube che ha guadagnato quasi 786mila euro con una media di 4.179 euro in 188 cinema. Al quarto posto in discesa dal terzo l'altro horror low cost Obsession di Curry Barker che incassando altri 465mila euro nel weekend (-19%) con una media di 1.830 euro in 254 cinema ha raggiunto complessivamente 3 milioni 433mila in 4 settimane. Esordisce quinto Masters of the Universe di Travis Knight sulle action figure anni '80 dei Masters che ha messo via quasi 451mila euro in quattro giorni con una media di 1.307 euro in 345 sale. Al sesto posto c'è la riedizione-evento in 4K di Principessa Mononoke, capolavoro di Hayao Miyazaki che mette in cascina 318mila euro con una media di 1.269 euro in 251 cinema. Settimo Michael con altri 302mila euro (-48%) e una media di 1.047 euro in 289 cinema che lo porta a un totale di 24.899.392 euro in 7 settimane. Chiudono la top ten: all'ottavo posto The Mandalorian and Grogu, film della saga di Star Wars, che ha incassato 181mila euro (-66%) con una media di 719 euro in 259 cinema nel week end e 3 milioni 144mila in 3 settimane. In nona piazza Il diavolo veste Prada 2 con quasi 136mila euro (-61%) e una media di 704 euro in 193 cinema ha segnato 31.728.707 euro dal 29 aprile. Decimo Amarga Navidad di Pedro Almodovar che ha guadagnato 123mila euro (-45%) con una media di 408 euro in 302 cinema. Il totale è di 1.005.503 euro in 20 giorni. Secondo le rilevazioni Cinetel il box office fine settimana ha toccato 5.988.597 euro con 717.363 spettatori con una crescita del 64% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 17% rispetto al precedente fine scorso. (ANSA).