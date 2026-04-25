(ANSA) - ROMA, 25 APR - Nel 2025, nell'Unione europea c'erano 2,06 milioni di lavoratori autonomi con età compresa tra i 20 e i 29 anni, il 7,9% dell'intera categoria. L'Italia, con una percentuale in linea alla media, si piazza al quindicesimo posto, più o meno a metà classifica. Lo riporta Eurostat. Tra i paesi dell'Ue, la percentuale più elevata di giovani imprenditori tra i lavoratori autonomi tra i 20 e i 64 anni è stata registrata in Slovacchia (12,2%), a Malta (10,5%) e in Romania (10,3 ). Le quote più basse sono attribuite invece a Irlanda (5,1%), Bulgaria (5,3%) e Spagna (5,9%). Nell'ultimo anno, il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 29 anni - dice sempre Eurostat - era pari al 65,6 %, in aumento di 6,3 punti percentuali rispetto al 2015. I tassi più alti spettavano a Paesi Bassi (84,0%) e Malta (82,1%), seguiti dalla Germania (77,0%). Dall'altro lato, l'Italia ha registrato il tasso più basso al 47,6%, seguita dalla Romania (52,0%) e dalla Bulgaria (52,7%). Considerando l'intero territorio europeo, il Belpaese supera soltanto la Bosnia. (ANSA).