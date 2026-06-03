(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Sono stati recuperati nella notte dal Soccorso alpino valdostano e dai militari del Soccorso della Guardia di finanza di Entrèves, i due alpinisti polacchi rimasti bloccati da ieri pomeriggio sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. L'allarme era scattato ieri intorno alle 18, uno dei due era stato colpito da un fulmine alla spalla e non potevano proseguire. A causa del maltempo, l'elicottero non aveva potuto alzarsi in volo. Ieri sera, una squadra a piedi di soccorritori ha raggiunto i due alpinisti, che erano riusciti a raggiungere una quota più bassa. Da lì - spiegano i soccorritori - "è iniziata la fase di discesa verso il rifugio Torino, dove siamo arrivati verso mezzanotte e qui ad attenderli c'era anche un medico". Dal rifugio Torino, grazie una attivazione straordinaria della funivia Skyway, i due alpinisti sono stati portati a Courmayeur e poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Aosta per gli accertamenti del caso. (ANSA).