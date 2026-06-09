(ANSA) - MILANO, 09 GIU - I consiglieri lombardi Luca Ferrazzi e Pietro Macconi, che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, non entreranno a far parte della maggioranza di centrodestra in Regione. Stamani, a margine dei lavori del Consiglio regionale, il governatore Attilio Fontana ha ricevuto i due consiglieri che avevano chiesto il colloquio dopo la propria adesione a Futuro Nazionale. L'incontro, si legge in una nota, è stato "franco e cordiale" fra esponenti politici "che hanno percorso molti anni di lavoro comune in regione". Ad ogni modo "si è convenuto che non ci sono le condizioni per un coinvolgimento degli esponenti di Futuro Nazionale nella maggioranza che governa la Regione" ma è stata ribadita l'intenzione di confrontarsi sui singoli provvedimenti e di incontrarsi ancora in futuro. (ANSA).