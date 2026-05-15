(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Chiusura in forte rialzo per i titoli di Stato, con la corsa di petrolio e gas che alimentano i rischi di un aumento dell'inflazione e l'intervento delle banche centrali sulla politica monetaria. Lo spread tra Btp e Bund conclude a 78 punti, dai 74 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano guadagna 17 punti base al 3,94% e quello tedesco al 3,16% (+12 punti). In aumento anche i tassi della Spagna al 3,60% (+14 punti) e della Grecia al 3,88% (+16 punti). (ANSA).