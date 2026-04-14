(ANSA) - MILANO, 14 APR - Gli investimenti pubblicitari in Italia in febbraio sono cresciuti del 3%, con una conferma dell'aumento già registrato in gennaio. Lo affermano i dati Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti 'Over The Top', l'andamento nel cumulato gennaio e febbraio si attesta su una crescita del 2,7%. "L'anno parte bene, per il resto del 2026 dobbiamo purtroppo tenere in considerazione - afferma Luca Bordin, Country leader Italia di Nielsen - la mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali di calcio, che potrebbe avere un impatto sulle aspettative di raccolta pubblicitaria". "Certamente il contesto globale dominato dalla guerra in Medio Oriente e dalle forti tensioni economiche e politiche, sono elementi da tenere in seria considerazione anche se per ora non ne stiamo registrando gli effetti", aggiunge Bordin. (ANSA).