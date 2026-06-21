(ANSA) - BOLOGNA, 21 GIU - Non si allenta l'ondata di calore che sta investendo l'Emilia-Romagna, anzi si allarga. Se oggi il bollino rosso dell'Arpae per il disagio bioclimatico riguarda tutti i capoluoghi di provincia (con l'esclusione di Ravenna, Forlì e Rimini in arancione) e le pianure delle province di Ferrara, Modena e Piacenza, domani saranno in rosso tutti i capoluoghi (escluso Rimini) e tutte le aree di pianura, esclusa la Romagna. Per martedì bollino rosso per Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Piacenza e le rispettive aree di pianura. (ANSA).