(ANSA) - ROMA, 18 MAG - E' in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base e che riguarda tutti i settori. Lunedì quindi a rischio disagi per trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi. Previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto a sostegno della Flotilla e "contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento". A Roma una manifestazione nazionale ed altre in diverse città italiane. (ANSA).