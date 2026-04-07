(ANSA) - ROMA, 07 APR - Sui banchi del governo in Aula alla Camera, mentre è in corso l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto, siedono i ministri Tommaso Foti, Roberto Calderoli e Gianmarco Mazzi. Nell'emiciclo massiccia presenza dei deputati di FdI, mentre sono poco piú di dieci i parlamentari della Lega presenti. Per Forza Italia sono sempre una decina i deputati che seguono l'informativa, tra cui la responsabile Esteri del partito Deborah Bergamini. Accanto alla capogruppo dem, siede la segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA).