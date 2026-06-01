(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Dopo il caldo estivo dei giorni scorsi, cambia la situazione meteorologica, al partire dal primo giugno sono in arrivo perturbazioni che porteranno temporali e un calo delle temperature, soprattutto nel le regioni centro-settentrionali. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Il cambiamento si deve all'ingresso sull'Italia di aria decisamente più fresca e instabile, a causa della quale si attende un "calo delle temperature anche di 5-7°C rispetto agli ultimi giorni", riportando i valori in linea con le medie tipiche di questo periodo. I primi temporali sono attesi lunedì il primo giugno sul Triveneto e sulle aree interne tra Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Si attende un ulteriore peggioramento tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno, con "piogge battenti e temporali violenti" in tutto il Nord, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e inoltre su Liguria, Toscana e zone interne del Centro. Ad alimentarli, osserva il meteorologo, è la forte energia termica accumulata nei giorni scorsi. C'è quindi il rischio di celle temporalesche e fenomeni intensi associati a forti colpi di vento e a grandinate sulle regioni settentrionali. Per mercoledì 3 giugno si prevede che i temporali scendano fino alla Campania. Nel dettaglio: Lunedì 1°: al Nord rovesci su Lombardia e Triveneto, sole altrove; al Centro possibili piogge sulle zone interne; al Sud soleggiato. Martedì 2: al Nord possibili forti temporali su Alpi e pianure; al Centro sole prevalente, rovesci in Appennino; al Sud qualche rovescio sulle isole maggiori interne. Mercoledì 3: al Nord poco o parzialmente nuvoloso, instabilità sul Triveneto; al Centro tempo instabile, specie su adriatiche; al Sud rovesci in Campania. (ANSA).