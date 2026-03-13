(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAR - Costituzione di una società entro 48 ore con un costo massimo di 100 euro, procedure completamente digitali e un piano europeo di azionariato per i dipendenti che consentirà alle imprese di offrire stock option con un unico schema valido in tutta l'Ue. Sono i pilastri della EU Inc., il nuovo quadro societario che la Commissione europea si appresta a svelare il 18 marzo con la proposta sul 28esimo regime. Lo schema, secondo una bozza visionata dall'ANSA, sarà opzionale e prevede una società europea a responsabilità limitata con regole armonizzate per rafforzare la competitività di startup e scale-up. (ANSA).