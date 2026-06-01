(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - Bruxelles lancia la sua controffensiva geopolitica e industriale sui semiconduttori per rafforzare la propria sovranità tecnologica di fronte alle tensioni globali e alla corsa all'intelligenza artificiale. "L'Ue produce meno del 10% dei semiconduttori a livello globale ed è quasi interamente dipendente dagli Stati Uniti e dall'Asia per i chip più avanzati e all'avanguardia al di sotto dei 5 nanometri, compresi i chip per l'IA" si sottolinea nella bozza del Chips Act 2.0, uno dei pilastri del pacchetto sulla sovranità tecnologica atteso per mercoledì. Rispetto al Chips Act entrato in vigore nel settembre 2023, il nuovo provvedimento introduce un passaggio da una politica focalizzata sulla sola offerta a misure sul lato della domanda. "Le due dimensioni si rafforzano a vicenda: coltivare una solida domanda locale supporta il rafforzamento dell'offerta locale di semiconduttori", si legge nel testo di cui ANSA ha preso visione. In particolare, si prevede "l'attuazione di progetti strategici volti a rafforzare i segmenti chiave della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione". Bruxelles inoltre attiverà una serie di strumenti pubblici sul fronte degli acquirenti, tra cui "appalti per l'innovazione" e il lancio di "grandi sfide" che "contribuiranno a generare una domanda iniziale, consentiranno la realizzazione di progetti di riferimento e faciliteranno un ingresso più rapido sul mercato dei chip avanzati sviluppati nell'Unione". Previste poi semplificazioni burocratiche. Le procedure di autorizzazione per i nuovi impianti avanzati saranno accelerate grazie all'introduzione di permessi di base aggregati a livello regionale e all'uso dell'European Business Wallet. Il piano si aggancia al Cloud and AI Development Act, altro pilastro del pacchetto sulla sovranità tecnologica. Il testo, a quanto si apprende, prevede quattro livelli di sovranità per i servizi cloud, con quelli strategici - finanziario, sanitario, giudiziario, pubblica amministrazione - che richiedono garanzie più solide in materia di cloud e gestione dei dati. "I partner che condividono gli stessi principi, compresi gli Stati Uniti, possono competere a tutti i livelli, ma più alto è il livello, maggiori devono essere le garanzie fornite altrimenti verrà data una corsia preferenziale ai fornitori di servizi di cloud europei", spiegano da palazzo Berlaymont. (ANSA).