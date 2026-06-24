(ANSA) - DUBAI, 24 GIU - In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i Paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il primo ministro del Qatar si è recato oggi in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo Stretto di Hormuz, ha riferito all'AFP un diplomatico a conoscenza dei negoziati. Questi colloqui sono distinti dai negoziati tra Washington e Teheran, ha precisato il diplomatico, che ha chiesto di rimanere anonimo. (ANSA).