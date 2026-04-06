(ANSA) - BENEVENTO, 06 APR - Circa ventimila visitatori hanno invaso oggi Pietrelcina, paese natale di San Pio, che si conferma la meta turistica più attrattiva della provincia di Benevento anche in queste festività pasquali. Già di buon mattino centinaia di auto erano incolonnate all'ingresso del paese per far visita ai luoghi in cui è nato e vissuto Padre Pio. Grazie ad un apposito piano predisposto dalla Polizia municipale nessun rallentamento si è registrato all'arrivo dei turisti e il traffico è stato scorrevole. Il sindaco Salvatore Mazzone si dice soddisfatto dell'affluenza e sottolinea come "Pietrelcina continua a canalizzare sempre più l'attenzione anche dei media nazionali". A riguardo rende noto che per tutto il mese di aprile Tv 2000 trasmetterà in diretta ogni giorno la santa messa da Pietrelcina (ore 8,30 e 19) mentre Canale 5 lo farà nelle prossime tre domeniche (12, 18 e 26 aprile) a partire dalle ore 10. (ANSA).