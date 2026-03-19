(ANSA) - PECHINO, 19 MAR - Il petrolio Brent ha registrato un'impennata superiore al 5% a causa dei nuovi timori relativi alle forniture energetiche dal Medio Oriente, dopo che l'Iran ha minacciato di colpire gli impianti del Golfo in rappresaglia per un attacco a uno dei suoi principali giacimenti di gas. Il contratto è salito del 5,1% a 112,84 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha guadagnato il 2,5% attestandosi a 98,69 dollari nelle contrattazioni asiatiche. Dopo aver trascorso gran parte della giornata di mercoledì oscillando intorno ai 100 dollari, oggi il greggio è salito alle stelle quando Teheran ha minacciato di prendere di mira gli impianti regionali in risposta a quello che ha definito un attacco israeliano a un sito che serve il suo enorme giacimento di South Pars, che condivide con il Qatar. Abu Dhabi ha successivamente interrotto le operazioni in un impianto di gas a causa della caduta di detriti derivanti dall'intercettazione di missili, mentre il sito di Ras Laffan in Qatar è stato colpito. QatarEnergy ha dichiarato che le squadre di emergenza sono state "dispiegate immediatamente per contenere gli incendi che ne sono derivati". (ANSA).