(ANSA) - CARACAS, 29 MAR - Il governo del Venezuela ha annunciato la riapertura delle sue missioni diplomatiche negli Stati Uniti nel quadro della ripresa delle relazioni con Washington avviata dalla presidente ad interim, Delcy Rodríguez, dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze Usa il 3 gennaio. Lo riferisce su X il viceministro degli Esteri per l'Europa e il Nord America, Olivier Blanco, precisando che il Venezuela si impegna "a promuovere relazioni basate sul rispetto e sulla cooperazione per la prosperità dei nostri Paesi". Washington aveva assunto il controllo temporaneo dell'ambasciata e degli edifici consolari venezuelani nel 2023, in seguito allo scioglimento dell'autoproclamato 'governo ad interim' guidato dall'oppositore Juan Guaidó che gli Stati Uniti riconoscevano come presidente legittimo del Venezuela. La riapertura dell'ambasciata e degli uffici consolari agevolerebbe le procedure per il quasi milione di migranti venezuelani residenti negli Stati Uniti, consentendo loro, tra le altre cose, di ottenere o rinnovare i passaporti. (ANSA).