(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 10 GIU - Centodue anni fa la barbara uccisione a Roma del deputato socialista Giacomo Matteotti da parte di una squadra fascista. A Reggio Calabria lo ricorda una stele posta sul lungomare, proprio su Corso Giacomo Matteotti, la corsia di marcia Sud-Nord sulla strada marina della città. Stamani Matteotti è stato ricordato e omaggiato con la deposizione di un mazzo di fiori alla stele, per iniziativa dell'Ampa (Associazione nazionale partigiani antifascisti di Reggio Calabria) dell'Associazione antifascista Alioscia di Maropati, insieme ad Anei (Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti - Volontari della libertà) della Piana di Gioia Tauro e della locale federazione del Partito Socialista Italiano. "Il 10 giugno l'assassinio di Matteotti, rapito, sequestrato, percorso selvaggiamente, buttato cadavere in un bosco. È una data che non possiamo non commemorare - ha detto Sandro Vitale dell'Ampa - Matteotti diventa una figura luminosa quando denunzia i crimini del fascismo, all'origine del fascismo. Aveva capito tutto e coloro che dai banchi della maggioranza del governo Mussolini lo ascoltarono in Parlamento, presero subito le contromisure. Oggi Matteotti è stato commemorato nella maniera migliore in Parlamento perché all'unanimità è stato deciso che il suo scranno di parlamentare non sia più disponibile per nessuno e su quello scranno c'è una targa che ricorda chi era Matteotti". (ANSA).