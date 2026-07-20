AMSTERDAM. Il prezzo del gas strappa ancora sulle crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo.

Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il Wti avanza del 2,32% a 84,40 dollari al barile e il Brent guadagna un 2,58% a 90,37 dollari.

L'euro è poco mosso questa mattina sui mercati valutari internazionali. La divisa europea passa di mano a 1,1441 dollari (+0,02%) e a 185,74 yen (-0,04%).