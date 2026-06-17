(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Si riduce all'1,07% il premio dell'Ops di Unicredit su Commerzbank, salito in giornata fino al 4%. Il dato si ottiene calcolando la differenza tra quanto offre Piazza Gae Aulenti, ossia 0,485 azioni per ciascun titolo della rivale tedesca, e il prezzo di chiusura di quest'ultima. In pratica Unicredit, che ha chiuso con un rialzo del 2,43% a 79,57 euro, mette sul piatto 38,59 euro, ossia l'1,07% in più dei 38,18 euro della chiusura di Commerzbank, salita del 5,18% all'indomani del 'no' di Berlino alla proposta italiana. Ieri a mezzanotte si è chiusa la prima parte dell'offerta. Secondo i numeri parziali le adesioni ammontano al 12,41%. Con il 26,77% già in possesso il gruppo guidato da Andrea Orcel che si era dato l'obiettivo di superare il 30% del capitale, arriva a detenere in azioni il 39,18% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% in strumenti convertibili in azioni la partecipazione può raggiungere il 42,4%. L'esposizione potenziale è del 55,59%, tenendo conto anche del 13,19% di derivati cash e che quindi non prevedono la consegna di ulteriori azioni. I dati definitivi relativi al primo round dell'offerta saranno diffusi questo venerdì e comprenderanno anche le azioni consegnate nel pomeriggio e nella serata di ieri. Dal 20 giugno poi, per due settimane, e cioè fino al 3 luglio ci saranno i tempi supplementari, come previsto dalla normativa tedesca, in cui chi non ha aderito potrà farlo e consegnare le proprie azioni. Anche in questo caso i dati definitivi verranno pubblicati dopo qualche giorno e cioè l'8 luglio. (ANSA).