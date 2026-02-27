(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Mps ha approvato il piano industriale 2026-2030, dal quale emerge, grazie all'integrazione con Mediobanca, come il "terzo player italiano" nel settore bancario, con oltre 7 milioni di clienti. Il gruppo, si legge in una nota, prevede di di raggiungere un utile netto adjusted di 3,3 miliardi nel 2028 e 3,7 miliardi al 2030 e di distribuire nell'arco di piano circa 16 miliardi agli azionisti. Mps - viene spiegato dalla banca che prevede di realizzare appieno i 700 milioni di sinergie - disporrà di una "significativa solidità patrimoniale", con un indicatore di capitale cet1 ratio pari "a circa il 16% lungo l'intero orizzonte di piano". L' "elevato buffer di capitale", pari "a circa 3 miliardi", si legge in una nota, "consente ampia flessibilità strategica per valutare nuove opportunità sia di crescita che di remunerazione agli azionisti". "Stiamo costruendo un gruppo bancario solido, diversificato e profittevole, capace di generare una crescita sostenibile e rendimenti molto attraenti per tutti i nostri azionisti", ha spiegato l'ad di Mps, Luigi Lovaglio. (ANSA).