(ANSA) - PECHINO, 02 FEB - Il petrolio cede terreno in Asia con i negoziati in corso tra Usa e Iran allo scopo di scongiurare un conflitto, secondo quanto detto dal presidente americano Donald Trump: il Wti cede il 3,27%, a 63,08 dollari al barile, mentre il Brent scivola a quota (67,15 dollari (-3,13%). Trump ha affermato domenica di sperare di raggiungere un accordo "in un paio di giorni" con l'Iran dopo che il leader supremo di Teheran, Ali Khamenei, ha avvertito che ogni attacco Usa scatenerebbe una guerra regionale. Dopo la violenta repressione delle autorità iraniane alle proteste di massa antigovernative di dicembre, il tycoon ha minacciato un'azione militare e ha ordinato l'invio di un gruppo di portaerei in Medio Oriente. (ANSA).