(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il Papa, nell'udienza generale, ha ripercorso il suo viaggio in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. "Fin dall'inizio del pontificato ho pensato a un viaggio in Africa. Ringrazio il Signore che mi ha concesso di compierlo, come Pastore, per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio; e anche di viverlo come messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi e frequenti violazioni del diritto internazionale", ha sottolineato Leone XIV. (ANSA).