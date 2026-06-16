(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Sto considerando di fare ancora un altro appello, a dire non fate questo, cerchiamo di vivere la comunione nella Chiesa ma è la loro scelta, bisogna rendersi conto di ciò che significa per loro e per la Chiesa, certamente la divisione fra i cristiani è sempre dolorosa". Lo dice papa Leone risponendo a una domanda sui tradizonalisti lefebvraini che hanno annunciato nuove oridinazioni senza mandato papale, per il prossimo primo luglio. "Però - dice Leone - loro rifiutano di accettare certi elementi fondamentali della Chiesa, cominciando con diversi punti del Concilio Vaticano II e questo mi dispiace però noi dobbiamo andare avanti". (ANSA).