(ANSA) - MONTSERRAT (BARCELLONA), 10 GIU - "Chiediamo a Maria, Regina della pace, di insegnarci a rinunciare alle parole offensive, al giudizio affrettato, alle maldicenze e alle calunnie. E che impariamo a custodire e a coltivare l'amore in famiglia, tra amici, sul posto di lavoro, nei social network, nelle discussioni politiche e nelle comunità cristiane, affinché l'odio lasci il posto alla speranza e alla pace". Lo dice papa Leone, alternando catalano e spagnolo, nel suo discorso all'abbazia di Montserrat, a 40 km da Barcellona, situata a 720 metri di altitudine, su un fianco dell'omonima montagna. Nella basilica, importante centro spirituale della penisola iberica, si venera l'immagine romanica della Vergine di Montserrat. Durante la guerra civile spagnola tra il 1936 e il 1939, i monaci dovettero abbandonare il monastero e 23 di loro furono uccisi. Al loro ritorno nel 1939, Montserrat, assunse nuovamente il ruolo di centro spirituale della Catalogna. L'11 settembre del 1881, ricorrenza della Festa nazionale della Catalogna, Leone XIII ha dichiarato la Madonna di Montserrat patrona della Catalogna. (ANSA).