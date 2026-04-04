(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 04 APR - Il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma "non lasciamocene paralizzare" perché le pietre possono essere rotolate via anche dai nostri sepolcri, "come la sfiducia, la paura, l'egoismo, il rancore", e ancora "la guerra, l'ingiustizia, la chiusura tra popoli e nazioni". E' l'appello di Papa Leone lanciato nell'omelia della Veglia di Pasqua. "Tanti uomini e donne, nel corso dei secoli, con l'aiuto di Dio, le hanno rotolate via, magari con molta fatica, a volte a costo della vita, ma con frutti di bene di cui ancora oggi beneficiamo", ha aggiunto sottolineando che "hanno avuto il coraggio di parlare" con "parole di Dio". (ANSA).