(ANSA) - YAOUNDÉ, 18 APR - "La Chiesa ha sperimentato tante volte, nel suo navigare lungo i secoli, tempeste e venti contrari", "è ciò che proviamo nei momenti in cui ci sembra di affondare, sopraffatti da forze avverse, quando tutto appare oscuro e ci sentiamo soli e fragili. Ma non è così. Gesù è con noi, sempre, più forte di qualsiasi potenza del male". Dio ci invita "a stare insieme, solidali". "Nessuno dev'essere lasciato solo ad affrontare le avversità della vita, e ogni comunità ha il compito, a tal fine, di creare e sostenere strutture di solidarietà", ha detto Leone nell'omelia della messa a Yaoundé. (ANSA).