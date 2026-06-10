(ANSA) - BARCELLONA, 10 GIU - "Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona". Lo dice il Papa visitando il Centro Penitenziario "Brians 1". Il Centro penitenizario Brians 1 è un carcere della Generalitat de Catalonia, situato nel comune di Sant'Esteva Sesrovires, inaugurato nel 1991 con una superficie di 61mila metri quadrati. Inizialmente, la struttura era destinata esclusivamente ai detenuti di sesso maschile, ma nel 1993 è stato inaugurato un nuovo centro per detenuteall'interno del medesimo complesso. Il Centro segue un modello modulare. La distribuzione degli spazi e la loro inipendenza permettono poi ai detenuti di svolgere diverse attività culturali, educativa, lavorative, e sportive, in aree delimitate. "Nella nostra vita il passato non condanna il futuro - aggiunge Prevost -, ma ci offre la possibilità di cambiare le nostre decisioni e le nostre scelte". Il Papa invita quindi ad aggrapparsi al Signore che "invita continuamente alla speranza e mostra un orizzonte meraviglioso che nessuna barriera fisica può impedirci di raggiungere". "A ciascuno di voi dico - conclude quindi -: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore! Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e, soprattutto, di riconciliarsi e perdonare". (ANSA).