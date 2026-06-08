(ANSA) - MADRID, 08 GIU - "Il tragico dramma migratorio" va affrontato andando "oltre la semplice gestione di flussi". Lo dice il Papa parlando al Parlamento spagnolo: c'è "una duplice esigenza di giustizia sociale - evidenzia -: offrire vie sicure e legali, un'accoglienza rispettosa e reali possibilità di integrazione e promuovere, al tempo stesso, il diritto di rimanere nella propria terra". Il Papa menziona quindi "le rotte sempre più pericolose" come quella atlantica: "E' necessario rafforzare il salvataggio e l'assistenza, specialmente con una cooperazione multilaterale" poichè "nessuna nazione può affrontare da sola una sfida di questa portata". (ANSA).