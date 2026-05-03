(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 03 MAG - Il Papa ha inviato un telegramma per i 50 anni del terremoto in Friuli Venezia Giulia evidenziando "la solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza dalle comunità italiane ed estere". Leone, nel messaggio a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, "auspica che la memoria di un così tragico evento susciti il rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità". Per il Papa si è trattato di "una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile". Il pensiero di Leone XIV è per coloro che persero la vita e alle loro famiglie. (ANSA).