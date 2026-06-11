(ANSA) - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 GIU - "Ogni vita umana è una benedizione. Nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla". Lo dice il Papa dopo aver ascoltato la testimonianza di una donna vittima di tratta che ha parlato in rappresentanza di tutte le donne vittime: "Se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo -dice Leone dal molo dei migranti -, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. Se ti hanno trattata come una cosa, la Chiesa vuole dirti oggi: sei figlia e sorella", "la tua vita non appartiene a chi ti ha fatto del male, il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te", e "ha una dignità che nessuno può strapparti". (ANSA).