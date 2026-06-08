(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Il nostro cammino è fatto di incontri", "uno dei più dolorosi è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione". Lo dice il Papa incontrando i vescovi della Spagna nella sede della conferenza episcopale. (ANSA).