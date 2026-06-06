(v. "Il Papa in Spagna e il dono..." delle 21.08) (ANSA) - MADRID, 06 GIU - "Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani. Sì, siate umani! Uomini e donne in carne e ossa. Non apparenze, ma volti affidabili". E' la speciale missione cui papa Leone ha chiamato i giovani, almeno 500mila, che stasera a Madrid partecipano alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel pieno centro. "Siate persone che cercano la giustizia - li ha incoraggiati Prevost - perché ne hanno fame, come del pane quotidiano, persone che desiderano una vita onesta e retta". (ANSA).